Lederhosen, braadworsten en pullen bier

ROELOFARENDSVEEN - ,,Wat ik van mannen in Lederhosen vind?’’, herhaalt de 20-jarige Ilse de vraag, terwijl ze de jongen voor zich van top tot teen in zich opneemt. ,,Ik vind het eigenlijk wel sexy, met die bretels en die witte kousen eronder. Of zoals de Duitsers zeggen: ganz geil.’’

Door Robert Toret - 31-10-2016, 5:32 (Update 31-10-2016, 5:32)

Zo’n duizend man brengt de eerste editie van Oktoberfest in Roelofarendsveen zaterdagavond op de been, terwijl de avond ervoor ook al zeshonderd Veenders de grote feesttent op het parkeerterrein bij voetbalvereniging DOSR wisten te vinden. Het stemt organisator Bart Hogenboom tevreden. ,,Dit is toch fantastisch’’, straalt de uitbater van het naastgelegen café Hogenboom, terwijl hij naar de hossende menigte voor hem kijkt. ,,Kijk, ze lopen daar zelfs en masse de polonaise joh.’’

Oktoberfesten winnen snel aan populariteit in ons land. Toen Hogenboom na de Veense kermis van vorig jaar sprak met Remon Turk van Sani Cabin en Mark van Ruiten van Eazy Event, liet Turk vallen dat hij druk was met leveren voor Oktoberfesten. Dat dat er nog niet is hier, merkte de Leimuidenaar terloops op. Ter plekke besloot het trio een Kaag en Braassem-versie van het van oorsprong Beierse concept te houden.

Dit weekend was het zover. Na dertien maanden voorbereiding had het drietal een driedaags evenement uit de grond gestampt, dat vrijdagmiddag begon met een ondernemersborrel en gisteravond werd afgesloten met de ’Zotte Zondag’, waarbij ook kinderen welkom waren. De twee avonden werden muzikaal omlijst door artiesten die goed aansloten bij het Oktoberfest-thema: bier. Van Tantchen Annie en de Gebroeders Ko tot de Snollebollekes en Wipneus en Pim. En dus krijg je al snel teksten als ’ik zie ze links, ik zie ze rechts, de ene heeft een bochel en de ander die loopt recht’.

Het aan pullen bier lurkende publiek, bestaand uit vooral Veenders maar ook feestgangers uit buurdorpen als Rijpwetering en Leimuiden, vreet het genoeglijk. Net als de braad-, curry- en bockworsten van Arjan Boelsma, die met zijn foodtruck op het buitenplein staat. ,,Dit is al mijn vierde Oktoberfest. Laatst was ik in Vriezenveen, zo’n beetje het eind van de wereld. Alleen maar weiland. Maar er stond vijfduizend man die helemaal los ging. Mensen zijn altijd in voor een feestje. De aanleiding maakt niet uit.’’

Sandor, die met zes vrienden uit de ’Rip’ is, heeft zich voor de gelegenheid in een vrouwelijke variant van de Lederhosen gestoken. ,,Die hing nog bij mijn broer in de kast. Had ’ie een keer gekocht voor carnaval. Ik draag er toch maar een korte broek onder, want ik moet mijn spullen ergens kwijt. En met een handtas rondlopen, ging me net iets te ver.’’

Even verderop duwt een twee koppen kleinere man zijn hoofd tussen het riante decolleté van z’n vriendin. Ze zijn in vol ornaat. ,,Deze jurk komt echt uit Oostenrijk’’, vertelt Cathy. ,,Ik vind het geweldig: Oktoberfest in de Veen’’, vult Will aan. ,,Alleen jammer dat maar de helft verkleed is. Dat moet volgend jaar toch echt anders. Een verplichte dresscode misschien? Maar wat mij betreft is hier dit weekend een nieuwe Veense traditie geboren.’’

Daar sluit Hogenboom zich bij aan. ,,Dit slaat zo enorm aan, we gaan dit in 2017 absoluut weer doen.’’