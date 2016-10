’Kom allemaal naar Leiden’

LEIDEN - Een massaal protest tegen Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht op de Leidse Beestenmarkt, op zaterdag 19 november. Dat is waar de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tot oproept.

30-10-2016

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet roept op tot massaal protest tijdens intocht

Die oproep werd zondagavond, tijdens een bijeenkomst in de Vrijplaats aan de Middelstegracht, gedaan door Jerry Afriyie, hét gezicht van de strijd tegen de - in de ogen van de tegenstanders - ’racistische karikatuur’ Zwarte Piet. ,,De bedoeling is dat we dit jaar solidariteit tonen. Door de 19e niet alleen met mensen uit Leiden en omgeving actie te voeren, maar samen op te trekken en te zeggen: tot hier en niet verder. We gaan een landelijke oproep doen om hierheen te komen. Mensen uit héél Nederland zijn welkom, net als een week eerder in Maassluis, tijdens de landelijke intocht.’’

Hoe de demonstratie gaat verlopen en welke middelen zullen worden ingezet, werd niet uit de doeken gedaan. Althans, voordat het protest inhoudelijk werd besproken, kreeg het aanwezige journaille het dringende verzoek de zaal te verlaten.

Voor dat moment keek Afriyie met de aanwezigen terug op de strijd die hij en vele anderen de afgelopen vijf jaar gevoerd hebben. Er werd een filmpje vertoond waarin zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet aan het woord kwamen en er werd stilgestaan bij de successen die tot dusver geboekt zijn.

Ook maakte Afriyie van de gelegenheid gebruik mee te geven dat die strijd ’geen grap’ is. ,,Ik ken mensen die hierdoor hun baan zijn kwijtgeraakt, van hun bed zijn gelicht en moeten voorkomen voor niks. Ik kan niet zomaar mijn telefoon gebruiken, als je begrijpt wat ik bedoel. Wees je ervan bewust dat er mensen zijn die ons pijn willen doen. Op weg hiernaar toe ben ik gevolgd door twee undercoveragenten. Toen ik hier aankwam, hebben ze me ondervraagd. Ik heb ze gezegd dat ze niet welkom waren.’’

Volgens Afriyie zijn er verschillende actiebewegingen die er verschillende werkwijzen op nahouden. ,,De één gaat zingen op de Dam, de ander gaat met een knuppel naar een intocht. Ik vind dat ze allebei de ruimte moeten krijgen. Ik praat veel met intochtcomités en burgemeesters en achter de schermen geven ze allemaal toe dat het fout is. Maar je kunt ons niet eeuwig aan het lijntje houden en verwachten dat we vreedzaam blijven demonstreren.’’

Op die woorden werd vanuit de zaal gereageerd met het verzoek te benadrukken dat KOZP een organisatie is die vreedzaam protesteert.