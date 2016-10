Overval op cafetaria bij Luifelbaan in Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - In een cafetaria Plaza Food For All op het Vijf Meiplein bij de Luifelbaan in Leiden is zondag een overval gepleegd.

De dader ging er met een plastic tas vandoor.

Hij is licht getint, ongeveer 18/20 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.70 tot 1.75 meter lang. De dader is gekleed in een donkere jas en joggingbroek en draagt een bruine shawl. Tips kunnen worden doorgegeven via 112. Politie Leiden meldt de overval op Twitter.