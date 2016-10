Exploitatie van de maan kan nuttig zijn

LEIDEN - De maan is van niemand. Of eigenlijk van iedereen. Geen enkel land mag een hemellichaam in bezit nemen. De ruimte is eigendom van de gehele mensheid. Dat stelt het Ruimteverdrag van 1967.

Door Wilfred Simons - 31-10-2016, 12:49 (Update 31-10-2016, 13:22)

Steeds meer commerciële bedrijven tonen hun interesse om grondstoffen van de maan te gebruiken. In augustus dit jaar gaf de Amerikaanse overheid toestemming aan het bedrijf Moon Express voor een missie naar de maan in 2017. Het is de eerste vergunning ooit voor activiteiten op een ander hemellichaam dan de aarde.

Tanja Masson van het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden is nauw betrokken bij de ruimtewetgeving.



De maan is van niemand, maar haar grondstoffen wel?

- ,,Het Ruimteverdrag zegt dat staten verantwoordelijk zijn voor activiteiten in de ruimte door bedrijven. Maar wat deze bedrijven met de grondstoffen van bijvoorbeeld de maan mogen doen, dat staat niet vast. In 1979 werd het Ruimteverdrag uitgebreid met het Maanverdrag. Hierin staat dat als er hulpbronnen van de maan worden gehaald, de landen een internationale autoriteit moeten oprichten voor toezicht. Nederland heeft dit verdrag ondertekend, Amerika niet. In het Maanverdrag staat namelijk ook dat alle grondstoffen die van de maan worden gehaald, voor alle staten beschikbaar moeten zijn omdat ze gemeenschappelijk erfgoed zijn. Daar zijn niet alle landen het mee eens. Amerika heeft een eigen wetgeving gemaakt, omdat bedrijven vroegen om duidelijkheid. Hierin staat dat geautoriseerde bedrijven de grondstoffen mogen houden en verkopen, zij het onder toezicht van de overheid. Natuurlijk is het niet wenselijk dat alle landen hun eigen wet gaan maken. Daarom hebben we in Leiden nu een werkgroep opgericht, The Hague Space Resources Governance Working Group, waarmee we met 25 belanghebbenden van over de hele wereld een basis proberen te ontwikkelen voor een overeenkomst."



Waarom halen we grondstoffen van de maan?

-,,De maan en planetoïden kunnen waardevolle grondstoffen bevatten zoals helium-3, water en platina. Deze grondstoffen kunnen mogelijk worden omgezet in brandstof voor verdere ruimtereizen. Of ze kunnen worden gebruikt voor het 'Maandorp' dat de European Space Agency wil bouwen."



Als de maan zo kostbaar is, veroorzaakt dit dan geen nieuwe koude oorlog?

- ,,De samenwerking in de ruimtevaart gaat eigenlijk heel goed, kijk naar het internationale ruimtestation of de plannen voor Mars. Ik denk dat iedereen wel inziet dat we dit samen moeten doen en internationaal moeten samenwerken. Alles wat zich in de ruimte afspeelt, is heel zichtbaar en kostbaar, dus ik denk niet dat landen snel gekke dingen gaan doen."



Met de aarde gaan we als mensheid niet zo goed om. Waarom zouden we dat met de maan wel doen?

- ,,Ik zou het zonde vinden als we niet kijken naar een economisch haalbare manier om grondstoffen van de maan te halen. Natuurlijk binnen een helder juridisch kader en zonder schade aan te richten. Voortgang is moeilijk stop te zetten, maar kan wel in goede banen worden geleid. Als er zoveel hulpbronnen zitten, moeten we dan zeggen dat we de maan met rust moeten laten, alleen omdat het daar zo mooi is? We zouden verschillende regels kunnen ontwikkelen voor de maan en planetoïden. De maan is voor ons speciaal, planetoïden zijn gewoon stukken rots. Maar zover zijn we nog niet. Het belangrijkste is dat de landen ervoor zorgen dat bedrijven niet al te idiote plannen maken. Zoals het bouwen van een mijn op de voetstappen van Neil Armstrong."