Minerva houdt All American Night

Door Wilfred Simons - 31-10-2016, 14:53 (Update 31-10-2016, 14:53)

LeidenDe ’All American Night’ is een oude traditie van de Leidse studentensociëteit Minerva. Ook dit jaar is het sociëteitsgebouw aan de Breestraat open in de nacht van dinsdag 8 november. Belangstellenden kunnen de 58ste Amerikaanse presidentsverkiezingen live volgen op televisieschermen en verder via ’lichteffecten en geluid’, zo meldt woordvoerster Angela Schriek van de All American Night-organisatie. Ook zijn er optredens van artiesten Broederliefde en The Recipe.

Voorafgaand aan de All American Night houdt Minerva op maandag 7 november om 18.30 uur een symposium in de Pieterskerk. Sprekers zijn onder meer Wim Geerts, secretaris-generaal bij Defensie en bestuurskundige Kirsten Verdel.

www.allamericannight.com