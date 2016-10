Leidse Woonfabriek wordt opgeleverd

LEIDEN - De zestien woningen in de voormalige conservenfabriek aan de Middelstegracht worden deze week opgeleverd. Donderdag dragen de bouwers de sleutels over aan de toekomstige bewoners.

Door Janneke Dijke - 31-10-2016, 15:15 (Update 31-10-2016, 15:15)

De gemeente Leiden zette het oude fabriekspand van Tieleman & Dros in 2014 in de verkoop. Zestien mensen konden een stukje van het pand kopen. Onder de naam Woonfabriek werd het pand verdeeld in zestien stukjes: elf appartementen en vijf woningen, met een hofje in het midden. De huizen verschillen allemaal van elkaar omdat de toekomstige bewoners zelf de indeling bepaalden. De diverse bouwbedrijven en wethouder Laudy zijn aanwezig bij de oplevering.