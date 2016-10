Man aangehouden in verband met autobranden in Leiderdorp

Foto: Toon van der Poel

LEIDERDORP - Een achttienjarige man uit Leiderdorp wordt verdacht van het in brand steken van meerdere auto’s. De politie meldt maandag dat de verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 31-10-2016, 15:32 (Update 31-10-2016, 16:06)

De man is vrijdag om 17:30 uur aangehouden. Vanaf mei zijn er meerdere autobranden in Leiderdorp en omgeving geweest. In de meeste gevallen is brandstichting vastgesteld.

Onderzoek leidde tot de aanhouding van de achttienjarige Leiderdorper. Bij een van de branden, in september in winkelcentrum Winkelhof, gingen acht auto's in de onderliggende parkeergarage in vlammen op. Veel panden liepen roetschade op. De politie onderzoekt of de verdachte ook hierbij was betrokken.

Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld.