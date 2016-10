Universiteit moet Willem te Beest missen

LEIDEN - De Universiteit Leiden gaat op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter voor het College van Bestuur. De huidige vice-voorzitter, Willem te Beest (1951), gaat per 1 mei volgend jaar met pensioen. Te Beest is sinds september 2005 topbestuurder van de universiteit, toen hij penningmeester Joris van Bergen opvolgde.

De Universiteit Leiden heeft inmiddels de vacature voor vice-rector opengesteld. Belangstellenden hebben twee weken de tijd om te reageren. De portefeuille van Te Beests opvolger staat nog niet voor honderd procent vast; ’in onderling collegiaal overleg’ kunnen daaraan taken worden toegevoegd. In elk geval krijgt de nieuwe vice-rector de portefeuilles onderwijsbeleid en bedrijfsvoering toebedeeld.

De universiteit is op zoek naar een ’gezaghebbende, professorabele onderzoeker’ met ’aantoonbare leiderschapskwaliteiten’, die bovendien een ’teamspeler is in hart en nieren’.