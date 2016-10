Stroom Leiden nu echt groen

LEIDEN - Om het goede voorbeeld te geven aan inwoners en bedrijven, stapt de gemeente Leiden over op echte groene stroom. Het stadsbestuur was lange tijd in de veronderstelling dát het al duurzaam opgewekte elektriciteit afnam, maar dat bleek niet het geval. Het ging om sjoemelstroom, zoals D66-wethouder Paul Dirkse het verwoordde.

Door Loman Leefmans - 31-10-2016, 16:41 (Update 31-10-2016, 17:07)

Vorig jaar vroeg de fractie van GroenLinks aan toenmalig milieuwethouder Frank de Wit, of Leiden groene stroom gebruikte, in zijn gebouwen en voor andere elektrische aansluitingen. Het antwoord was toen volmondig ’ja’, maar dat bleek toch niet helemaal het geval. ’Uit onderzoek van Greenpeace bleek dat Leiden sjoemelstroom inkocht. Dat is kolenstroom die met zogenaamde groencertificaten groen wordt gemaakt’, zo legt Jos Olsthoorn van GroenLinks in een verklaring uit.

Leiden laat zich erop voor staan dat het allerlei duurzaamheidsambities koestert. Dikke nota’s met moderne plannen passeerden onlangs de revue. Daarom kon het stadsbestuur het er niet bij laten zitten. Ook al kost overstappen 55.000 euro extra.

Dirkse heeft besloten om vanaf volgend jaar echte groene stroom af te nemen, in Nederland duurzaam opgewekt. ,,We delen de mening van GroenLinks’’, zegt Dirkse. ,,En binnenkort wordt er ook een gemeentelijke ’leveranciersmanager energie’ aangesteld. Dat is iemand die in drie jaar tijd in ieder geval zichzelf moet terugverdienen door goede deals af te sluiten met energieleveranciers.’