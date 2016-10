Ondernemers Dobbewijk mogen op nieuw stemmen

VOORSCHOTEN - Nog één keer probeert de Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD) de zogeheten ’Bedrijveninvesteringszone’(BIZ) van de grond te krijgen. Lukt het weer niet, dan overweegt de vereniging zichzelf op te heffen.

Door Marieta Kroft - 31-10-2016, 16:47 (Update 31-10-2016, 16:47)

,,Want dan kunnen we geen parkmanager in handen nemen die veel voor ons regelt en moeten we als bestuur veel zelf doen, terwijl we zelf ook een onderneming hebben’’, zegt voorzitter Mark van Rooijen.

Toch is hij positief gestemd over de nieuwe stemronde die deze maand gaat plaatshebben. ,,We hebben al een...