Kind gewond door ongeluk in Oegstgeest

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

OEGSTGEEST - Op de Warmonderweg in Oegstgeest is een kind gewond geraakt na een aanrijding. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 31-10-2016, 17:08 (Update 31-10-2016, 17:08)

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. In verband met het ongeluk werd het verkeer korte tijd omgeleid.