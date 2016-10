’Nederlands oefenen is belangrijk’

Foto Hielco Kuipers Jonge statushouders beginnen aan een speciaal inburgeringstraject.

LEIDEN - Zo’n vijfentwintig statushouders zitten met een kopje koffie in de hand in het klaslokaal van taalbureau Delken & Boot. In het bedrijfspand op de hoek van het Rapenburg en het Noordeinde in Leiden legt docente Sanne van de Nadort uit wat ze komend jaar gaan doen. In het Engels, want de meeste studenten spreken nog geen Nederlands. Dat gaan ze dit jaar leren. „Maar er is ook tijd voor gezelligheid. Bijvoorbeeld in de English Pub North End hier beneden”, glimlacht Van de Nadort.

Door Sabrina Oldenburger - 31-10-2016, 19:12 (Update 31-10-2016, 19:12)