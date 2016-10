Parkeren Leiden alleen nog gratis bij bedrijven

LEIDEN - Gratis parkeren is in Leiden weer een stapje verder weg. Vanaf dinsdag is, na het centrum en de wijken daaromheen, ook in de tweede ’schil’ rond het centrum het betaald parkeren ingegaan. In de nieuwe zone vallen ook bedrijven- en winkelgebieden, wat zorgt voor onrust. Vijf vragen over de veranderingen.

Door Willemijn Sneep - 31-10-2016, 17:27 (Update 31-10-2016, 19:21)

Waar is het vanaf dinsdag betaald parkeren?

Ook het Houtkwartier, de Raadsherenbuurt, Vogelwijk, Lage Mors, De Bockhorst, Transvaal III, Haagwegkwartier en Gasthuiswijk moeten nu betalen. En de bedrijventerreinen zijn aan de beurt: de Rooseveltstraat, Trekvliet, Fruitbuurt en Lammenschansdriehoek met Lammenschans- en Kanaalweg. In deze nieuwste wijken kost de vergunning 50 euro per jaar, al 4500 bewoners hebben die besteld. Er is ook een bezoekersvergunning te koop voor dat tarief. Maar dat wordt, net als de kraskaarten, binnenkort vervangen voor digitaal parkeertegoed.

Waar is het nog gratis?

Uitgezonderd is het Bio Science Park achter het station. Maar of gewone parkeerders daar hun auto kwijt kunnen is de vraag aangezien veel parkeerplaatsen op bedrijventerreinen zijn. Als die zijn afgesloten met een hefboom of hek wordt het lastig. In de Merenwijk, Stevenshof, Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Roomburg, Meerburg en het Waardeiland kunnen auto’s nog wel kosteloos staan.

Dat kan ook nog even op bedrijventerrein De Waard, De Hoven, nieuwbouwwijk Groenoord en Groenoord-Noord. Maar in 2017 wordt parkeren in die wijken ook betaald. Daarna is het voorlopig klaar met de uitbreidingen. Op zondagochtend en ’s avonds na negenen is het binnen de singels en in het stationsgebied (zone A) nog gratis.

Daaromheen (zone B1), in de Burgemeesterswijk, De Kooi, Groenoord-Zuid, Maredijkbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier, Professorenwijk, Rijndijkbuurt inclusief Hoge Rijndijk, Transvaal I en II, Tuinstadwijk, Vreewijk en Zeeheldenbuurt, is het vrij staan op zondag en na halfacht ’s avonds. In de nieuwste zone is het hele weekend nog vrij parkeren en hoef je ook ’s avonds na halfacht niet te betalen.

Wat gaat parkeren kosten?

In het centrum kost het 2,70 per uur. De zone net daarbuiten (B1) kost twee euro per uur en voor de buitenste zone geldt tien cent voor de eerste twee uur en daarna twee euro. Dat tarief is anders vanwege de vele sportvelden, bedrijven, winkels, kerken en moskeen in dat gebied, die bezoekers trekken.

Moet betalen nog bij de meters?

In sommige wijken zijn de meters dunner gespreid. Dat is bewust, omdat het stadsbestuur rekent op veel vergunninghouders en verwacht dat steeds meer mensen met hun mobiel betalen. Dat gaat via een app van aanbieders zoals Yellowbrick, of door per telefoon of per sms het zonenummer door te geven. In het nieuwste deel zijn 61 automaten ingegraven.

Ook volgt in 2017 het kentekenparkeren, waarbij er geen kaartje meer in de auto teruggelegd wordt, en dat scheelt lopen. Wie nu te ver moet lopen naar de meter, en niet ’in alle redelijkheid in staat is om te betalen’ krijgt gewoon een boete van 62 euro, maar kan die door de rechter kwijtgescholden krijgen. Dat kan al bij meer dan 200 meter zijn, blijkt uit jurisprudentie.

Zijn parkeerplaatsen van bedrijven ook betaald?

Bedrijven zijn niet blij met het betaald parkeren. Zij mogen op hun eigen parkeerplaatsen nog staan, maar ze moeten die gratis plekken nu ineens verdedigen. Bijvoorbeeld door slagbomen, hekken of biggenruggen te plaatsen, zoals de Gamma en Kwik-fit bij Lammenschans doen. Daarvoor reserveert de gemeente een bescheiden eenmalige tegemoetkoming.