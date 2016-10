Ruim baan voor zestien wooncontainers in Leiden

LEIDEN - Stoeptegels worden gelicht, fietsenrekken uit de grond getrokken en groenstrookjes geëgaliseerd. Het voormalige basisschoolterrein aan de Sumatrastraat 195 in Leiden wordt vanaf deze week geschikt gemaakt voor zestien stapelbare containerwoningen. Dat is in een geïllustreerde brief aan buurtbewoners aangekondigd.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 31-10-2016, 21:38 (Update 31-10-2016, 21:38)

Dat er containerwoningen komen op het pleintje bij de voormalige basisschool De Springplank, is al ongeveer een jaar bekend.

Echter, tussen het ertegenover gelegen Marecollege, buurtbewoners, woningcorporatie Ons Doel, wijkcomité De Kooi, opvanginstantie De Binnenvest en de gemeente ontstond geruime tijd onenigheid...