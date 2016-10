Leidens eerste bordspelcafé

foto Hielco Kuipers Spellen spelen in De Gravin in de Diefsteeg.

LEIDEN - Het eerste bordspelcafé van Leiden, ’De Gravin’, opent vrijdag zijn deuren in de Diefsteeg. Een café waar je terwijl je een biertje of goede kop koffie drinkt, gezellig een bord- of kaartspel speelt. Of dat nou het klassieke Risk of het populaire ’Cards Against Humanity’ is, het is er allemaal.

Door Ivy Grootendorst - 1-11-2016, 9:07 (Update 1-11-2016, 9:07)

Matt Donnelley en Bodgan Pancu zijn de eigenaren van het nieuwe café. „In andere landen bestaan bordspelcafés al langer. In Nederland is er één in Amsterdam”, vertelt Donelley. ,,Ik heb...