Voetganger gewond door achteruit rijdende auto in Leiderdorp

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDERDORP - Op de Kalmoeskreek in Leiderdorp is een voetganger dinsdag aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 1-11-2016, 13:46 (Update 1-11-2016, 13:48)

De man werd over het hoofd gezien door een achteruitrijdende auto. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.