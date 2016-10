Mijlpaal voor Expat Centre Leiden

LEIDEN - Kennismigranten uit de EU en daarbuiten, ook wel ’expats’ genoemd, kunnen zich vanaf vandaag inschrijven in het bevolkingsregister in het Expat Centre Leiden. Vanaf vandaag zijn er op maandagmorgen en op woensdagmiddag aan de Stationsweg 26 in Leiden ambtenaren van de afdeling burgerzaken aanwezig die nieuwkomers welkom heten.

Door Wilfred Simons - 1-11-2016, 15:31 (Update 1-11-2016, 15:31)

Voor manager Corine van der Ceelen (47) staat als een paal boven water dat een internationale kennisregio als de Leidse niet zonder Expat Centre kan. De Universiteit Leiden, het LUMC en het...