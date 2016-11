Rechtenfaculteit krijgt beeldje

LEIDEN -

Door Wilfred Simons - 1-11-2016, 16:18 (Update 1-11-2016, 16:20)

De Leidse rechtenfaculteit krijgt een bronzen beeldje terug, dat hoogleraar Hans Daalder na zijn emeritaat van de faculteit ten geschenke kreeg. Het beeld, met de titel ’Verdwenen Jodenbuurt’, stond jarenlang op Daalders werkkamer. Het beeldt een vrouw uit met een deken over haar hoofd.

De rechtenfaculteit kreeg het beeld van Eric Daalder uit de nalatenschap van zijn vader, die begin april overleed. Dinsdag 29 november onthult de faculteit het beeld in een nis, die speciaal daarvoor is gemaakt in de Cleveringa-zaal van het Kamerlingh Onnesgebouw. De onthulling maakt deel uit van de Cleveringa-herdenkingsactiviteiten van de universiteit.