Werk trekt nieuwkomers naar Leiden

archieffoto Leidsch Dagblad Vluchtelingen uit de Leidse noodopvang eten bij Leidenaars thuis. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - ’Leiden, stad van vluchtelingen’. De tekening van Opland verwelkomt je allang niet meer bij de stadsgrenzen, maar de slogan geldt nog steeds. Of is hij te beperkt? Al eeuwen lang vinden vluchtelingen een thuis in Leiden, maar datzelfde geldt voor studenten en mensen die hierheen komen voor een baan. ’Leiden, stad van nieuwkomers’ zegt eigenlijk meer over onze smeltkroes van culturen aan de Rijn. Een zoektocht naar wat nieuwkomers betekenen voor de ziel van Leiden.

Door Janneke Dijke - 3-11-2016, 9:20 (Update 3-11-2016, 9:20)

Werk is de reden dat...