Illegale lotto opgerold in Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - In Leiden is een illegale lotto opgerold. De politie meldt dinsdag dat er drie verdachten zijn aangehouden en dat er 40.000 euro in beslag is genomen.

Door Jan Balk - 1-11-2016, 16:36 (Update 1-11-2016, 16:36)

Onderzoek wees uit dat in Leiden al enige tijd een illegaal gokcircuit bestaat waarbij op de reguliere trekking van de Lotto wordt meegelift. Deze illegale lotto levert financieel veel op omdat er geen kansspelbelasting wordt afgedragen en er geen toezicht op plaatsvindt. Zowel de organisatoren van deze illegale lotto als de deelnemers daaraan plegen een strafbaar feit.

Zaterdag viel de recherche in de Calandstraat in Leiden samen met de Kansspelautoriteit binnen bij een van de vermeende organisatoren van deze illegale lotto. Een 38-jarige man en een 38-jarige vrouw werden aangehouden.

Ook een vermeende handlanger, te weten een 53-jarige man uit Voorschoten, werd aangehouden. Zijn woning is eveneens doorzocht. De drie verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau waar zij worden verhoord.

Tijdens de doorzoekingen wist de politie beslag te leggen op circa 40.000 euro aan contanten, twee voertuigen, luxe horloges, juwelensets, een scooter en twee E-bikes.