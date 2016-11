Doorbraak uit onverwachte hoek

LEIDEN - Een enzym dat bij dieren (en mensen) DNA-schade repareert, blijkt dat ook bij planten te doen. Het gaat om het vrij recent ontdekte enzym polymerase theta, dat in staat is om breuken in een streng chromosomen weer netjes aan elkaar te lijmen. De onderzoeksgroep van LUMC-hoogleraar genoomstabiliteit Marcel Tijsterman (47) publiceerde deze resultaten gisteren in het tijdschrift Nature Plants.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 1-11-2016, 17:01 (Update 1-11-2016, 17:01)

Tijsterman (’van de Leidse bakkersfamilie’) houdt zich onder meer bezig met de vraag hoe cellen schade aan het erfelijk materiaal repareren....