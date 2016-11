Bas de Wilde wint Moddermanprijs

LEIDEN -

Jurist Bas de Wilde van de Vrije Universiteit Amsterdam is dit jaar de winnaar van de Moddermanprijs 2014-2015. De prijs, voor een proefschrift op het terrein van het strafrecht, wordt eens in de twee jaar toegekend door de A.E.J. Moddermanstichting. Anthony Modderman (1835-1885) was hoogleraar strafrecht in Leiden en minister van justitie.