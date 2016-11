Ouderenzorg weinig in trek

archieffoto ANP Studenten kiezen eerder voor ziekenhuizen dan voor de ouderenzorg.

LEIDEN - Het gebrek aan personeel in de verpleeghuizen en de thuiszorg is een net zo groot of een groter probleem dan het beschikbare budget, zo blijkt bij navraag bij diverse zorgorganisaties in de Leidse regio.

Door Marieta Kroft - 1-11-2016, 17:52 (Update 1-11-2016, 17:52)

,,Het één beïnvloedt ook het andere, geeft een woordvoerster van Libertas Leiden aan. ,,Doordat er veel vacatures zijn, moeten er externe krachten worden ingezet, die veel duurder zijn. Vaste gezichten zijn bovendien ontzettend belangrijk voor het welzijn van bewoners van verpleeghuizen.’’

De grotere zorgaanbieders in de regio...