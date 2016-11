Botsing op A44 zorgt voor lange files bij Leiden

Archieffoto

LEIDEN - Een botsing op de A44 richting Den Haag bij Leiden zorgt dinsdagavond voor lange files op de weg.

De rechterrijstrook is dicht, meldt de VID.

In de gehele Randstad is het chaos op de weg. De combinatie van het regenachtige weer, de wintertijd en het hoge verkeersaanbod zorgen voor lange files. De VID meldt iets voor zessen dat er ruim 550 kilometer file staat op de wegen. Dat is tot op heden de drukste avondspits van het jaar.