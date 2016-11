Leidse ouderen verder op achterstand

LEIDEN - Een nieuw paspoort digitaal aanvragen, een bevestiging versturen via email of een app gebruiken voor betaald parkeren. Voor veel ouderen is de eerste zin van dit bericht grotendeels abracadabra. Daarom pleit de Leidse CDA-fractie voor speciale maatregelen voor plaatselijke senioren.

Door Loman Leefmans - 1-11-2016, 22:30 (Update 1-11-2016, 22:47)

’Veel ouderen hebben namelijk geen mobiele telefoon, geen verstand van apps, geen computer en daarbij een beperkte mobiliteit’, zo schrijft CDA’er Roeland Storm in een brief aan het stadsbestuur. ’Vooral deze mensen maken zich zorgen omdat ze zo afhankelijk zijn...