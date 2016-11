Auto te water: brandweeroefening in het hart van Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Precies op de splitsing van de Nieuwe en de Oude Rijn, in het hart van Leiden, hield de brandweer woensdagochtend een grote oefening. Er was een auto in het water gereden bij de Catharinabrug en er zaten volgens omstanders nog slachtoffers in.

Door Annet van Aarsen - 2-11-2016, 11:36 (Update 2-11-2016, 11:36)

Het werd een flink spektakel, dat veel bezoekers trok. Die zagen hoe een ‘voorbijganger’ vond dat het allemaal te lang duurde en zelf maar het water in sprong. Die man moest eerst worden gered, voordat de zoektocht naar de auto op de bodem van de Rijn kon beginnen. De eerste brandweerduiker die te water ging, ’raakte onwel’ en moest zelf door de standby-duiker worden gered. Daarna was het tijd om in te pakken. De oefenauto – met ‘slachtoffer’ er nog in - werd uit het water getakeld en schoongespoten, waarna de brandweerwagens – zowel van de kazerne in Noord als die van Zuid – weer vertrokken.

Brandweerwoordvoerster Ingrid Gort: ,,Dit is een mooie plek, een rustige plek. Het is voor de duikers een veilige omgeving, heel geschikt om allerlei procedures te kunnen oefenen.’’ De komende twee weken wordt er op deze plek nog twee keer een grote oefening gehouden.

De Stille Rijn, de Stille Mare en de Catharinabrug waren zo’n anderhalf uur afgesloten.