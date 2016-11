Plastic Soup Surfer duikt op op Leiden International Film Festival

Foto Pardoiannini De emotionele campagne van de Plastic Soup Surfer: statiegeld op kleine PET-flessen.

LEIDEN - De recordpoging - met een draagvleugelkiteboard zo snel mogelijk van Scheveningen naar het Engelse Lowestoft varen - is inmiddels van twee maanden geleden. Wie wil zien hoe die overtocht van Plastic Soup Surfer Merijn Tinga verliep, moet zaterdag beslist naar de première van ’Message on a Bottle’, de korte film die regisseur Eelke Dekker maakte.

Door Annet van Aarsen - 3-11-2016, 9:30 (Update 3-11-2016, 9:30)

Die dag - vrijdag 2 september - waren de weersomstandigheden eigenlijk lang niet optimaal. De wind trok harder aan dan voorspeld en kwam ook net uit een andere hoek. Het maakte de overtocht, die uiteindelijk negen uur duurde en bijna strandde in het zicht van land, heel erg zwaar voor Merijn Tinga en voor Bram Hoogendijk, de kite boardbouwer die met hem meevoer.

De film vertelt precies het verhaal van de campagne die Tinga op dit moment voert. Hij wil 40.000 handtekeningen bij elkaar krijgen voor een burgerinitiatief: een verzoek aan de Tweede Kamer om ook voor kleine PET-flesjes statiegeld in te voeren. Op social media krijgt hij ontzettend veel ’likes’ voor die handtekeningenjacht en wordt hij vaak gedeeld. Maar de stap, die mensen moeten nemen, om de petitie te tekenen, is voor velen kennelijk net te veel werk. De teller staat inmiddels op ruim 13.000 handtekeningen en er komen er nog steeds elke dag bij, maar snel gaat het nog niet.

,,Ik blijf campagne voeren’’, zegt de Plastic Soup Surfer heel beslist. ,,Die 40.000 handtekeningen komen er.’’

Hij geeft veel lezingen en presentaties en nu is er ook de film over de monstertocht. ,,Mijn hele campagne is een persoonlijke, emotionele campagne: de Plastic Soup Surfer die uit idealisme iets wil doen aan al dat plastic dat in zee terecht komt’’, zegt Merijn Tinga. Hij hoopt dat veel mensen er door worden aangestoken, dat ze de petitie tekenen.

Plannen voor de komende zomer heeft de Plastic Soup Surfer ook al. In 2014 probeerde hij op een zelfgemaakt kiteboard de hele Nederlandse kunst af te varen, in 2015 nam hij zijn gezin mee op een maandenlange zeiltocht naar de Baltische zee, in 2016 stak hij samen met Bram Hoogendijk - in het kitewereldje beter bekend als Woody Cookie - de Noordzee over. En in 2017 wil de Plastic Soup Surfer de hele Rijn afzakken. ,,Suppen. Peddelen op een board’’, zegt hij. Een tocht van ruim 2000 kilometer: dat wordt vast een nieuwe film.

Message in a Bottle is zaterdag 5 oktober te zien tijdens LIFF, in het Kijkhuis, om 11.15 uur. Aansluitend kunnen er vragen worden gesteld aan Merijn Tinga en regisseur Eelke Dekker. Wie er zaterdag niet bij is, kan op 10 oktober in De Muze in Noordwijk in de herkansing. Daar vormt ’Message on a Bottle’ met een korte presentatie het voorprogramma van de kitefilm ’Chapter one’.

zie: www.plasticsoupsurfer.org