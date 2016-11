Fietsendief Alphen via Twitter opgespoord in trein

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een fietsendief is woensdagmiddag aangehouden in een trein bij station Holland Spoor. Hij had een fiets gestolen in het centrum van Alphen aan den Rijn maar kon worden opgespoord via een bericht op Twitter.

De politie twitterde na de diefstal een omschrijving van de fiets en de dief, iemand die de de dader en zijn buit zag reageerde op dat bericht. Zo wist de politie de fietsendief te lokaliseren in een trein op station Holland Spoor, waar de persoon kon worden aangehouden. De fiets is weer terug bij de oorspronkelijke eigenaresse.