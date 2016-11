Leidse puzzel telt steeds meer stukjes

ielco Kuipers Fotoprodukties René Künzel (links) en zijn collega Ben Mieloo bij de afzetting aan de Turfmarkt.

LEIDEN - Hij is een rasechte Amsterdammer, maar hij kent wel bijna elke Leidse straat of steeg uit zijn hoofd. René Künzel is de verkeersdeskundige annex regisseur die bij wegwerkzaamheden en evenementen de omleidingen bedenkt en instelt. Met een team van vier man is het nauwgezet puzzelen op het labyrint van de stadsplattegrond. En de puzzel wordt de komende tijd steeds complexer door een opeenstapeling van projecten en reconstructies. ,,De veiligheid staat áltijd voorop. En ja, ook wij maken fouten.’’

Door Loman Leefmans - 2-11-2016, 15:44 (Update 2-11-2016, 15:44)

Om maar direct met dat laatste te beginnen, Künzel erkent ruiterlijk dat de recente maatregelen bij de De Sitterlaan, omdat de Kanaalweg voor lange tijd is afgesloten, bepaald niet het gewenste effect sorteerden. De extra verkeerslichten bij de Lammenschansweg en de bewegende paal in het wegdek nabij de Lorentzkade hadden achteraf gezien niet aangeschaft hoeven worden. Al zorgt die laatste wel voor meer veiligheid voor fietsers. ,,Onze verkeersmodellen gaven vooraf aan dat het er veel drukker ging worden. Er moesten maatregelen komen, anders zouden bussen vertraging oplopen en het onveilig worden voor fietsers. Die voorspellingen kwamen niet uit; automobilisten namen een andere route of reden op andere tijden. Dat gebeurt wel eens’’, aldus Künzel, die benadrukt dat het om een uitzondering gaat.

Breekgaten

Künzel maakt een tweedeling tussen de opgaven die op hem en zijn team afkomt. De meeste omleidingsklussen staan vaak al máánden van tevoren vast. Zoals bij het vervangen van riolen, het opvullen van breekgaten in het asfalt of het verleggen van kabels en leidingen. ,,Ook z’n feest’’, zegt hij over dat laatste. De regisseurs berekenen en beoordelen een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers en stemmen daar de gele omleidingsborden en fluorescerende verkeersregelaars op af. ,,En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei evenementen die Leiden rijk is. Wij schatten bij elke omleiding de mate van hinder en overlast in. En kijken of scholen en bedrijven nog bereikbaar zijn. Want wij zijn er niet om alles te stremmen, maar om de overlast te minimaliseren.’’

Vooroverleg met politie, busfirma Arriva, én met uitvoerende aannemer is daarbij vaste prik. ,,Waarbij een aannemer dan vraagt of wij de boel eventjes zes weken kunnen afzetten en wij dan antwoorden: ’wat dacht je van drie weekeinden?’ Dat is ongeveer het speelveld waarbinnen dergelijke onderhandelingen steeds worden gevoerd.’’

Künzel en zijn team treden daar soms ook streng bij op. Nutsbedrijf Liander kondigde onlangs een ’kleine operatie’ aan, bij Turfmarkt en Prinsessekade. Even een leidinkje verleggen; een paar oranje pilonnen daar omheen zou genoeg zijn. ,,Het bleek helemaal niet zo’n klein klusje. Toen hebben we het werk stilgelegd en gezegd: kom maar met een beter plan.’’

Even snel

Lastiger wordt het voor de Leidse verkeersregisseurs bij onvoorziene omstandigheden. ,,Zoals bijvoorbeeld een gaslek waarmee we onlangs bij de Willem de Zwijgerlaan te maken kregen. Dan is het direct afzetten en openbreken. Dat opstoppingen ontstaan, is dan jammer. Of eerder dit jaar bij de problemen aan de Jan van Houtbrug. Daar moest snel even een noodbrug komen, en omleidingen.’’

Of het nu gaat om een calamiteit of een lang vooraf bekende klus; een goede omleiding valt of staat bij de acceptatie van de verkeersdeelnemers. Op de vraag hoe dat met Leidenaars is gesteld, trekt Künzel toch heel even een bedenkelijk gezicht. Want Leidenaars kennen hun stad goed, het zijn een soort eigenwijze taxichauffeurs. Dus als een aangegeven omleiding ze niet aanstaat: ,,weten ze zelf wel een escape te vinden. De vraag is echter of dat wenselijk is, al dat kruip-door-sluip-door. Ik zou ze dan wel eens willen vragen: doe je dat in je eigen wijk ook? En is dat ook die twee minuten reistijdwinst waar?’’

Star

Wat een deel van de ergernis voor met name automobilisten wegneemt, is de toenemende inzet van verkeersregelaars. Die zijn bijvoorbeeld massaal aanwezig rond de werkzaamheden op en bij de drukke kruising van Levendaal met Sint Jorissteeg en Geregracht. Want verplaatsbare, tijdelijke verkeerslichten werken te star. ,,Regelaars zijn flexibeler en kunnen sneller reageren op veranderende omstandigheden. Als bijvoorbeeld ergens de brandweer erlangs moet.’’

Leidse verkeersvraagstukken variëren doorgaans van klein tot middelgroot, maar de puzzel die er nu aankomt vergt een buitengewone inspanning. De komende jaren gaat een fors aantal doorgaande wegen en belangrijke doorgangen op de schop. Deels tegelijk. Aan Künzel en consorten dus de taak het Leidse verkeer letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden. Waarbij ze hun jarenlange ervaring en expertise moeten aanspreken en waar desondanks toch niet álles valt te voorspellen. ,,Het is als een steen in een vijver gooien en zien tot hoever de kringen komen.’’