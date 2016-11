Geen bewijs wildgroei bezoekers Duinrell

foto Leidsch Dagblad Wild Wings, een nieuwe attractie in Duinrell.

WASSENAAR -

Door Jan van Ommen - 2-11-2016, 15:46 (Update 2-11-2016, 15:46)

Omwonenden van attractiepark Duinrell in Wassenaar zijn in het ongelijk gesteld door de Raad van State. Ze hebben tijdens de hoorzitting op 26 september op geen enkele manier hard kunnen maken dat het aantal bezoekers de komende jaren meer dan zal verdubbelen.

Buurtvereniging Dorpskern & Duinrell was namens de omwonenden naar de hoogste bestuursrechter gestapt vanwege bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het Wassenaarse recreatiepark.

Geen uitbreiding

Het aantal bezoekers schommelde de afgelopen jaren rond de 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Het nieuwe bestemmingsplan maakt geen uitbreiding van het 112 hectare grote park mogelijk. Uitbreiding is door de omringende natuur en woonwijken sowieso niet meer mogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan regelt wel de eventuele (ver)nieuwbouw van het Tikibad en een verhoging van de starttoren. Met het plan kan Duinrell ook intern wat schuiven met attracties en recreatiewoningen.

Het Wassenaarse attractiepark kan ook vanwege de strenge geluidnormen niet uitbreiden. Al met al ziet de Raad van State geen enkele aanwijzing dat het aantal bezoekers de komende jaren naar ruim 4 miljoen stijgt, zoals de buurt vreest. Enige groei is nog wel mogelijk zolang de geluidoverlast binnen de perken blijft.

Tikibad

De starttoren van het Tikibad en vijf andere attracties kenden een maximale bouwhoogte van 35 meter. Het nieuwe bestemmingsplan staat onder voorwaarden 10 procent extra bouwhoogte toe.

Ook hiertegen protesteerde de buurtvereniging tevergeefs.

De hoogste bestuursrechter ziet niet in waarom een starttoren van 38,5 meter hoog, het uitzicht van omwonenden onaanvaardbaar aantast. Immers, de dichtstbijzijnde woning ligt op 110 meter afstand. Bovendien moet het Wassenaarse gemeentebestuur bij een eventuele aanvraag van Duinrell, er nog een apart en onderbouwd besluit over nemen.

Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.