Finale van Leidse Poetry Slam

LEIDEN - De Leidse Poetry Slam komt donderdag 10 november tot een ontknoping. Dan is de finale van de jaarlijkse wedstrijd voor slamdichters.

Door Theo de With - 2-11-2016, 17:32 (Update 2-11-2016, 17:32)

Tijdens de voorronden zijn er zeven finalisten geselecteerd. Zij nemen het tegen elkaar op in de Tuinzaal van Sociëteit De Burcht. Presentator Ditmar Bakker praat de avond aan elkaar. Rikkert Meilof verzorgt de muzikale omlijsting.

Een jury en het publiek kiezen allebei een winnaar voor het Nederlands Kampioenschap in Utrecht. Entree is gratis en de aanvang is om 20.30 uur.