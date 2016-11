Onuitputtelijke inspiratie van het Magnificat

foto maarten baanders De organisatoren van de tweede Leidse Kerkmuziekdag.

LEIDEN - In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen, acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn. Vandaag: de Tweede Leidse Kerkmuziekdag.

Door Maarten Baanders - 2-11-2016, 17:37 (Update 2-11-2016, 17:37)

,,Het Magnificat is een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Maria zong het na de aankondiging van Jezus’ geboorte. Door de eeuwen heen inspireerden haar woorden componisten tot prachtige werken. Maria haalde het beste uit de componisten.’’

Het Magnificat is het thema van de Tweede Leidse Kerkmuziekdag.

Inspirerend

,,De Protestantse Gemeente...