Leidse buurt baalt van studenten

Archieffoto Deurbellen van een studentenhuis met veel kamers.

LEIDEN - Steeds meer studenten in hun buurt, dat zijn verenigde eigenaren van de woningen aan de Moddermanstraat, Oppenheimstraat en Burggravenlaan helemaal zat.

Door Willemijn Sneep - 2-11-2016, 21:50 (Update 2-11-2016, 21:50)

Meer en meer appartementen in hun blok worden verhuurd aan studenten, vertelt voorzitter van de vereniging van eigenaren (VVE) Hans Vollaard. ,,Tijdens de ledenvergadering in mei hebben we afgesproken dat we een stop zetten op die verkamering.”

De VVE staat daarin in haar recht, want om een koopappartement te mogen verhuren aan studenten, zijn twee zaken nodig: een zogeheten onttrekkingsvergunning...