Libertas Leiden verwijst VGZ-verzekerden door

LEIDEN - De onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de budgetten voor thuiszorg en revalidatie voor 2017 zijn in volle gang. Intussen beginnen de afgesproken budgetplafonds voor dit jaar te knellen, blijkt uit een rondje langs thuiszorgaanbieders in de Leidse regio.

Door Marieta Kroft - 2-11-2016, 17:54 (Update 2-11-2016, 17:56)

Zo heeft Libertas Leiden in september al moeten besluiten nieuwe zorgaanvragen van verzekerden bij de koepel VGZ/Univé/IZA/IZZ door te verwijzen naar collega-zorgaanbieders.

Meer cliënten klopten aan en de gemiddelde cliënt bleek ook nog eens meer zorg nodig te hebben dan was voorzien,...