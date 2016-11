Parkeeroverlast Leiden komt ’in beeld’

Foto Leidsch Dagblad Een nieuwe slagboom aan de Rooseveltstraat

LEIDEN - Ondernemers in en rond Rooseveltstraat en Lammenschansweg moeten de komende weken massaal foto’s en filmpjes van parkeerproblemen gaan schieten. Dat is ze door de gemeente aangeraden. De beelden dienen als bewijs dat de invoering van betaald parkeren nadelig uitpakt. En als de beelden overtuigen, dan betaalt de gemeente mee aan de aanschaf van slagbomen, biggenruggen en hekken. ,,Een subsidie? Het is gewoon een schadevergoeding.’’

Door Loman Leefmans - 2-11-2016, 23:05 (Update 2-11-2016, 23:05)

Dat meldt de strijdbare ondernemer en voormalig raadslid Ruud Breedveld, die fel gekant is tegen betaald...