Meerburg zoekt echt gras voor keepers

ZOETERWOUDE - Voetbalvereniging Meerburg zoekt echt gras voor de keeperstrainingen, want een aantal ouders maakt zich zorgen om het mogelijk schadelijke kunstgras. De club heeft daar begrip voor.

Door Laura Heerlien - 2-11-2016, 19:31 (Update 2-11-2016, 19:31)

Voorzitter Hennie Müller: „Bij de keeperstraining rollen die kinderen toch vrolijk door de korrels. De meeste ouders hebben er geen problemen mee, maar er zijn er toch een paar die zich echt druk maken. En dus proberen we iets te regelen.”

Dat ’iets regelen’ is nog niet zomaar gedaan. Meerburg heeft zelf alleen nog maar kunstgrasvelden. Het enige strookje gras op het eigen terrein dat groot genoeg is voor een training wordt niet gedraineerd en heeft kabels onder het oppervlak. Geen optie dus, want zulk gras wordt stukgevoetbald en dat kan niet met die kabels.

Binnenkort gaat Meerburg in overleg met Heineken, zodat wellicht op dat, vlakbij gelegen terrein getraind kan worden. Tot daar meer over bekend is, blijven de keeperstrainingen gewoon bij Meerburg plaatsvinden. „Voor wat betreft ons definitieve beleid wachten we het onderzoek af van de RIVM en KNVB. De resultaten daarvan zouden eind van dit jaar bekend worden. Dan kijken we hoe we er verder mee omgaan.”

,,De voor onze vereniging belangrijkste conclusie tot nu toe is dat het RIVM nogmaals benadrukte ’dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden’. De KNVB en Meerburg delen deze conclusie.”