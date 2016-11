Bijzondere vondst in Volkenkunde: zes schilderijen van beroemde Hokusai

Een van de werken van, hoogstwaarschijnlijk, Katsushika Hokusai.

LEIDEN - Zes schilderingen in de collectie van Museum Volkenkunde blijken te zijn gemaakt door de wereldberoemde Japanse prentkunstenaar Katsushika Hokusai, zo ontdekte onderzoeker Matti Forrer. Hokusai (1760-1849), wordt als nationaal icoon van Japan gezien.

Door Laura Heerlien - 2-11-2016, 19:54 (Update 2-11-2016, 19:54)

De aquarellen zijn ooit meegenomen door Philipp Franz von Siebold, die van 1823 tot 1829 als arts werkzaam was in Nagasaki en zich vervolgens in Leiden vestigde. Wie de schilder was, bleef echter lang onbekend.

Tot Matthi Forrer, senior researcher Japan Collecties bij Volkenkunde, bepaalde aantekeningen van Von Siebold bestudeerde en niet anders kon dan concluderen dat de maker van de bewuste schilderijen die in het depot liggen Hokusai was.

Dat niet eerder aan de de beroemde prentkunstenaar is gedacht, is niet vreemd: de aquarellen lijken niet op het werk dat hij doorgaans produceerde. Precies om die reden houden sommige Japanse deskundigen nog een slag om de arm.

’De stijl en vorm van de objecten is niet karakteristiek voor Hokusai’, zegt onderzoeker Shugo Asano, van het Museum Yamato Bunkakan tegen de Japan Times. „Er is zorgvuldig onderzoek nodig om te concluderen of dit echt werken van Hokusai zijn.”

Hokusai staat bekend om zijn fascinatie voor westerse schilderkunst en de toepassing daarvan in zijn eigen werk. Zijn serie houtsneeprenten ’Zesendertig gezichten op de berg Fuji’, met als topstuk ’De grote golf bij Kanagawa’, maakten hem wereldberoemd.