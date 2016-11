Hokusai: de Rembrandt van Japan

LEIDEN - Dr. Matthi Forrer heeft ontdekt dat zes aquarellen uit de collectie van Museum Volkenkunde gemaakt zijn door Katsushika Hokusai, een beroemde Japanse prentkunstenaar. Forrer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar Daan Kok, conservator Japan en Korea kan wel meer vertellen over de ontdekking.

Door Laura Heerlien - 3-11-2016

Hoe belangrijk is Hokusai? Wordt hij gezien als de ’van Gogh’ van Japan?

,,Eerder de Rembrandt. Hij is een nationaal icoon van Japan en zijn voornaamste werken (waaronder de Grote Golf) zijn over hele wereld bekend. Er zijn allerlei zaken die hem bijzonder maken, niet alleen zijn voortreffelijke vakmanschap als tekenaar, maar ook zijn creatieve, inzichtelijke manier van illustreren en zijn boeiende, lange, levenswandel horen daarbij. Een deel van zijn bekendste werk maakte hij op hoge leeftijd.”

In sommige Japanse kranten wordt nog getwijfeld aan de herkomst van de aquarellen. Hoe zeker is het wat jullie betreft?

,,Die twijfel is begrijpelijk, gezien de ongebruikelijke stijl die Hokusai hanteert. De aquarellen zijn bovendien niet gesigneerd. Wat ook meespeelt: de Japanse specialisten hebben de werken nog niet met eigen ogen kunnen bekijken. Ik heb zelf alleen foto’s van de geschreven primaire bronnen gezien (de aantekeningen van Von Siebold zelf) maar de inhoud ervan laat weinig ruimte voor twijfel.”

Wat betekent de ontdekking voor de waarde van de schilderijen?

,,De economische waarde is het museum niet echt van belang. De kunst- en cultuurhistorische waarde is echter enorm toegenomen, ook omdat het nieuw licht werpt op de aandacht van Hokusai voor Europese schilderstijl en zijn interactie met Philipp Franz von Siebold, die de werken meenam uit Japan.”

De werken bevinden zich nu nog in het depot. Komen ze daar nu uit?

,,Alle objecten die zich in het depot bevinden ondergaan eerst een onderzoek om de lichtgevoeligheid te bepalen. Pas als de specialisten op dat gebied zich daarover (positief) uitgesproken hebben, kunnen de werken getoond worden. En als we de aquarellen tonen, willen we natuurlijk niet de eerste de beste lijst gebruiken en een leeg stukje muur zoeken, dan willen we ook een fraaie presentatievorm vinden.”