Veel schade na botsing bestelbus tegen lichtmast Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een bestelbus is in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur tegen een lichtmast op de Churchilllaan in Leiden aangereden. Het voertuig raakte total loss.

De brandweer werd opgeroepen omdat het voertuig mogelijk in brand zou staan, maar van brand bleek geen sprake te zijn.

Tussen de Telderskade en de Vijf Meilaan werd het verkeer omgeleid richting Voorschoten. De bestuurder raakte niet gewond.