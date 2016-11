Fietser gewond, scooter in beslag genomen in Alphen aan den Rijn

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN - Een fietser en een scooterrijder zijn donderdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Compierekade en het Rietveldsepad in Alphen aan den Rijn. De fietser raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer werd op de kruising vol in de flank geraakt, de politie heeft de scooter in beslag genomen. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De toedracht van het ongeval is niet bekend.