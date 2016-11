Opgerolde illegale lotto in Leiden is ’topje van de ijsberg’

LEIDEN - De illegale lotto die zaterdag in Leiden werd opgerold, is nog maar het ’topje van de ijsberg’. Vraag het op straat en in cafés en iedereen weet ervan. De zwarte lotto in Leiden is groot en dat is het al jaren.

Door Liza Jansonstadsredactie@leidschdagblad.nl - 3-11-2016, 9:20 (Update 3-11-2016, 9:27)

„Het verbaast mij dat het zo lang goed is gegaan en dat het zo lang heeft geduurd voordat er mensen zijn opgepakt”, zegt een Leidse café-eigenaresse die niet met haar naam in de krant wil. Iedereen die meer over de illegale lotto weet, wil niet met naam in de krant. „Dan hang je”, zegt een barman. „Te gevaarlijk”, zegt de cafébazin. Het speelt volgens haar al tientallen jaren. „Iedereen dekt elkaar. Het is een veel groter circuit dan jij en ik ons kunnen voorstellen.”

Zaterdag pakte de politie twee Leidenaren en een man uit Voorschoten op voor het organiseren van illegale lotto. Hierbij werd onder andere 40.000 euro in beslag genomen. De politie kwam de verdachten op het spoor na meldingen.

Peanuts

Het is volgens de café-eigenaresse nog maar het topje. Ze is niet de enige die dat zegt. „Het is heel groot. Je hoort het overal”, zegt een Leidse illegale lotto-speler die zelf ook wekelijks meedoet. „Die 40.000 euro is ’peanuts’. Het is wel een grote organisator hoor, maar als iemand opgepakt wordt, neemt iemand anders het over.” Hoeveel van deze illegale lotto’s er in stad zijn? „Ik ken er zo al drie, dus ik schat een stuk of twintig”, zegt een speler.

De politie kan deze verhalen niet bevestigen. „Het is nog in onderzoek”, zegt een politiewoordvoerder. De zwarte lotto lift mee op de reguliere Lotto-trekking die iedere zaterdag plaatsvindt. Dezelfde cijfers worden hierbij gebruikt. Omdat er geen kansspelbelasting van 29 procent wordt betaald, is deze lotto illegaal. Zowel organisator als speler zijn strafbaar.

Schrijvers

Een Leidse pensionado speelt al jaren zwarte lotto. „Vanaf de jaren zeventig al.” Iedere week legt hij 2,50 euro in. Meestal gebeurt dat in een kroeg of café, zegt hij. „Dan zeg je ’ik wil zwarte lotto schrijven’. Je vult drie cijfers in; als je ze alle drie goed hebt, win je 800 euro”, legt hij uit. Zogeheten ’schrijvers’ noteren de getallen van de spelers, halen het inschrijfgeld op en keren de winst uit. „Die schrijvers krijgen zo’n 20 procent van het bedrag, voor de verkoop.” Vroeger deed hij nog wel eens mee aan de legale lotto, maar dat is volgens de Leidenaar niet meer aantrekkelijk. „Bij zwarte lotto heb je meer kans.”

Een andere illegale lotto-speler legt gemiddeld 16 euro per week in. Twee keer won hij 800 euro, ongeveer hetzelfde bedrag dat hij er al naartoe heeft gebracht. De Leidenaar speelt via collega’s. Wie er precies achter zit, weet hij niet. „Daar moet je ook geen vragen over stellen.” Hij snapt niet waarom de politie plotseling bezig is met illegale lotto’s. „Ze moeten het niet proberen tegen te houden, dat is onzin. Het is heel groot, daar kom je niet tussen.” De Leidenaar snapt het probleem niet. „Ik vind het echt onschuldig.” Waarom hij niet met de gewone Lotto meespeelt? „Daarbij is de kans veel kleiner dat je wint. Daarnaast is de prijzenpot bij de zwarte lotto hoger.”

Ja, in Leiden is veel illegale lotto, dat beamen meerdere kroegeigenaren, maar bij hen gebeurt het niet. Ze waarschuwen: „Je moet oppassen als je er een verhaal over gaat schrijven, je trekt een beerput open.”