DZB en Randstad werken samen verder

LEIDEN - Leiden verlengt de speciale samenwerking met uitzendorganisatie Randstad, ook al is het succes van de eerdere overeenkomst veel kleiner dan verwacht.

Door Loman Leefmans - 3-11-2016, 10:23 (Update 3-11-2016, 10:56)

De gemeente heeft er desondanks weer een half miljoen per jaar voor over. Dat is wel vijftien procent minder dan tot nu toe per twaalf maanden werd uitgegeven.

Het gaat om een Leids reïntegratieproject van De Zijl Bedrijven (DZB). Medewerkers van DZB kunnen bij Randstad en via een tijdelijke job, doorstromen naar regulier werk.

De uitwerking van dat idee lukte aanvankelijk maar matig. Begin dit jaar maakte verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (PvdA) bekend dat Leiden er twee ton aan uitkeringen mee bespaart, maar ook acht ton moest uitgeven.

En er zouden in het eerste jaar duizend Leidenaars aan het project meedoen, maar dat werd net iets meer dan de helft. Volgens een kritisch rapport van de Rekenkamer geeft Leiden te veel uit aan reïntegratieprojecten.

Toch gaat de samenwerking van DZB en Randstad verder, zo laat Damen weten in een brief aan de gemeenteraad , want de cijfers laten een stijgende lijn zien.

Zo stroomde eerder maar 16 procent van de deelnemers door naar gewoon betaald werk, maar dat percentage is gestegen naar 55 procent. Medio 2018 wordt gekeken of het project ook daarna moet worden voortgezet.