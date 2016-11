Pete Philly op Funked Up XL in Scheltema

Foto Hans de Bruijn Pete Philly.

LEIDEN - Pete Philly is vrijdagavond de hoofdgast van het festival Funked Up XL in Leiden. De rapper, zanger, producer en acteur stond al jaren hoog op het verlanglijstje van de organisatoren.

Pete Philly is een artiest met vele gezichten. Schijnbaar moeiteloos schakelt hij tussen jazz, grunge, funk en soul. Hij is een van de zeven acts die vrijdag te zien zijn in de drie zalen van voormalige dekenfabriek Scheltema aan de Marktsteeg in Leiden.

Ook te zien is de zevenkoppige afrofunkgroep Supergombo uit Frankrijk. Ze laten horen dat Franse muziek verder reikt dan chanson en accordeon. Verder treedt de Leidse drummer Job Fisser op met The Andreas Project.

In de kleine zaal is Groovenagel te horen, de nieuwe band van toetsenist Steven Kruyswijk. Ook zangeres Frederieke Kroone treedt hier op. DJ Groovin Louis sluit in deze zaal af met funk, disco, jazz en hiphop.

De derde zaal van Scheltema wordt omgebouwd tot silent disco. Deze editie is samen met het filmfestival georganiseerd.

Funked Up XL, vrijdag 4 november, 20.00 uur, Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden, www.scheltemaleiden.nl