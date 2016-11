Hohe Messe in Leiden en Noordwijk

Publiciteitsfoto Het William Byrd Ensemble.

LEIDEN/NOORDWIJK - Het William Byrd Ensemble bestaat 35 jaar en viert dat komend weekend met de Hohe Messe van Bach.

Door Theo de With - 3-11-2016, 11:28 (Update 3-11-2016, 11:28)

Dirigent Nico van der Meel noemt de uitvoering van de Hohe Messe een hoogtepunt in zijn muzikale carrière. En die loopbaan duurt al veertig jaar. Als zanger en als dirigent heeft hij veel ervaring met de muziek van Bach. ,,Alles komt nu bij elkaar’’, stelt hij. ,,Bestudering van de partituur roept al onnoemelijk veel vragen op. Maar bij het beluisteren van de muziek vallen alle vragen weg.’’

Van het William Byrd Ensemble is hij sinds de oprichting in 1981 dirigent. Bij eerdere jubilea voerde het koor onder meer de Johannes Passion en de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit. Nu is de keuze op de Hohe Messe gevallen.

De instrumentale begeleiding is in handen van Concerto d’Amsterdam. Aan het concert werken Hanneke de Wit (sopraan), Florieke Beelen (mezzo), Mark Omvlee (tenor) en Marc Pantus (bariton) mee als solist.

De Hohe Messe is zaterdag 5 november om 20.00 uur te horen in de Marekerk in Leiden. Een dag later wordt het concert om 15.00 uur herhaald in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk.

Meer informatie: williambyrd.nl