Week van de kunst in Leidse regio

Ella Joosten exposeert in het kader van de Week van de Kunst in kunstuitleen Bollenstreek in Hillegom.

VOORSCHOTEN/WARMOND - Van 5 tot en met 13 november wordt in Nederland de Week van de Kunst gehouden. In deze regio zijn er activiteiten in onder meer Warmond, Voorschoten, Noordwijk en Hillegom.

Door Theo de With - 3-11-2016, 11:31 (Update 3-11-2016, 11:47)

Verlichte foto’s achter ramen in Voorschoten

In Voorschoten opent wethouder Inge Nieuwenhuizen morgen om 19.30 uur de kunstweek in het plaatselijke museum. Negen culturele instellingen tekenen voor de organisatie en bieden een breed palet aan activiteiten. Zo is er morgen meteen een uitvoering van ’Opera Per Tutti’ door MusiCultura in het Kruispunt. Op zaterdag wordt de expositie ’Op drift’ geopend op zolder van het Ambachts- en Baljuwhuis. Zondagmiddag voorziet Sinfonietta Voorschoten de animatiefilm ’Peter en de Wolf’ van live muziek.

Verder kunnen Voorschotenaren terecht bij lezingen, een filmcursus, concerten, workshops en een atelierroute. Bijzonder is het zogeheten Lichtjuweel dat kunstenaar Jan van der Horn tot stand gaat brengen in zijn vroegere woonplaats. Vanaf vrijdag 11 november tovert hij ramen, erkers en vensterbanken van woonhuizen langs de Leidseweg om tot verlichte kijkdozen.

Kunstuitleen Bollenstreek in Hillegom opent zaterdag 5 november een expositie van Ella Joosten. De kunstenares heeft voor deze gelegenheid een serie schilderijen gemaakt waarin boeketten centraal staan. Daarnaast organiseert de kunstuitleen deze week workshops voor kinderen van 5 tot 15 jaar.

Warmond is ook een trouwe deelnemer aan de Week van de Kunst. Het Monward Consort geeft zaterdag 5 november een concert in de protestantse kerk. ’s Middags is er in de Oude School al een officiële opening en komt schrijver Maarten ’t Hart vertellen over Warmond als kunstdorp. In het Oude Raadhuis wordt een expositie geopend met werk van kunstenaars uit het Leidse kunstcentrum Haagweg 4. Op zondag 5 november is er een literair café met schrijver Alexander Münninghof.

Verder zijn er de hele week workshops en kunnen Warmonders bij hun buren gluren naar kunst. In het tweede weekend geeft fadozangeres Magda Mendes een concert op zaterdag 12 november. De Harbour Jazzband sluit de kunstweek op zondagmiddag 13 november af. in theater Het Trefpunt.

Noordwijk doet voor het eerst mee met de Week van de Kunst. In het kader van 150 jaar badplaats zijn er een expositie en een avondvullend programma samengesteld. De tentoonstelling in de Kapel laat 150 jaar (bad)kleding zien, van de kappen van vissersvrouwen tot de eerste badkostuums. Deze expositie is van 3 tot en met 13 november te bekijken.

Op woensdag 9 november verzorgt kunsthistorica Renée Korbee een avondvullend programma rond deze tentoonstelling. Zij vertelt over kostuums in de kunst. Daarbij verschijnen ook enkele theaterkostuums ten tonele. Ze worden gedragen door solisten van Kleijnkoor Noordwijk, die ook enkele muzikale intermezzo’s verzorgen.

In het weekend van 12 en 13 november haakt Alphen aan den Rijn aan met een kunstroute. Tal van kunstenaars zetten voor deze gelegenheid de deuren van hun atelier open voor publiek.

Week van de Kunst, 5 t/m 13 november, meer informatie: www.kunstweek.nl