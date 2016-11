CDA wil startkapitaal voor Rembrandt Experience in Leiden

LEIDEN - De ’Rembrandt Experience’ moet 25.000 euro startkapitaal van de gemeente Leiden krijgen. Daarvoor pleit de Leidse CDA-fractie.

Door Liza Janson - 3-11-2016, 18:00 (Update 3-11-2016, 18:00)

Vijf Leidenaars sloegen een paar jaar geleden de handen ineen om een Rembrandt-bezoekerscentrum in de stad te vestigen, om de schilder zo voor eens en altijd naar Leiden te halen. Voor het centrum is 2,5 miljoen nodig.

Om de financiering rond te krijgen zijn de initiatiefnemers druk bezig met fondsenwerving en bedrijven. Om grote bedrijven over de streep te trekken, vraagt het CDA nu om 25.000 euro beschikbaar te stellen.

,,De initiatiefnemers hebben een financiële duw in de rug nodig. Ze staan op een kruispunt: of ze gaan door met ontwikkelen, of ze stoppen ermee’’, zegt CDA-raadslid Joost Bleijie. ,,Het is een kans voor Leiden die we niet moeten laten liggen. Rembrandt verdient een prominentere plek in Leiden dan hij nu heeft.’’

Grondlegger Tjeerd Scheffer van de Rembrandt Experience is ’heel blij’ met het voorstel van het CDA. ,,Om bij grote bedrijven binnen te komen, zijn een goede presentatie en onderzoek nodig. Daar kunnen we dit geld goed voor gebruiken. De kans van slagen is dan veel groter. ’’

In 2019 is het Rembrandtjaar en voor die tijd moet de ’experience’ af zijn. Of dat gaat lukken? ,,Het komt er’’, zegt Scheffer vol overtuiging. ,,Voor ons is duidelijk dat het er komt, maar hoe, dat is afhankelijk van partijen die aanhaken.’’ Waar het centrum moet komen, is voorlopig niet bekend.