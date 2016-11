Herfstpremie: De Herfstpremie was maar het begin voor Kat uit de Gracht

LEIDEN - Terwijl Adviseur Stadsgrachten Aaf Verkade koffie aan het zetten is, geeft ze een zaklantaarn en wijst ze naar de aquaria in de woonkamer. In de bundel van het licht ligt een bierflesje, een pan, maar zwemmen ook kleine palingen. In de glazen bak daarnaast kruipen kreeften en krabben. ,,Mensen weten vaak niet wat er allemaal in de grachten leeft”, zegt Verkade.

Door Marloe van der Schrier - 3-11-2016, 15:40 (Update 3-11-2016, 15:40)

Voor katten kunnen diezelfde grachten echter ook gevaarlijk zijn; met de hoge kades is het soms lastig om eruit te komen. Sinds 2009 verzamelt Verkade alle meldingen over katten te water. Drie jaar later kreeg ‘Kat uit de Gracht’ een Herfstpremie van vijfhonderd euro voor onder andere reddingsnestjes en touwen langs de kade in het Noorderkwartier. Inmiddels loopt het initiatief in meer dan twintig andere steden.

Verkade is nu bezig met een project in de Pieters- en Academiewijk. Regelmatig vallen er nog katten in het Rapenburg, met alle gevolgen van dien; vorige maand verdronken er nog twee. Waarschijnlijk gaat een groep betrokken bewoners dit jaar een aanvraag doen voor een Herfstpremie, Verkade helpt ze bij het voorwerk. ,,Er zijn watertuinen waar katten op kunnen klimmen vanuit de gracht, waarop meerkoetjes veilig kunnen broeden zonder dat een snoek erbij komt en libellen, vlinders en hommels kunnen landen.” De watertuinen kunnen buurtbewoners zelf onderhouden.

Snorkelen in de gracht

Haar passie voor buurtparticipatie, grachten en waterdieren leidde tot veel meer: ze houdt zich nu professioneel, als Adviseur Stadsgrachten, bezig met alles rondom het binnenwater: van het in kaart brengen van de vispopulaties tot het schoonmaken van de grachten. ,,Met vrijwilligers verzamelen we in Leiden wel tweehonderd zakken per jaar”, zegt Verkade trots. Er klinkt wat gekrabbel bij het aquarium. ,,Oh, dat is wolhandkrab Boksi”, zegt ze geruststellend. ,,Die kruipt graag het aquarium uit. Laatst was ik haar al even kwijt.”

Verkade is de enige die toestemming heeft om te snorkelen in het stadswater, waar zestien soorten vis, krabben, kreeften en zelfs schildpadden leven. ,,De eerste keer dat ik de gracht in ging, was tijdens een hittegolf. Ik wist niet wat ik zag onder water, zó helder en vol vissen. Ik kocht direct een onderwatercamera.”

Haar passie is de verbinding leggen tussen alle betrokkenen bij de grachten: zoals eigenaren van katten, de sportvissers, maar ook de wijkvereniging, gemeente en het hoogheemraadschap. ,,Dat het lukt, maakt me heel gelukkig.” Even later vult ze aan: ,,We hebben mensen, passie en daadkracht. Maar voor de centjes is de Herfstpremie ideaal.” Ze glundert als ondertussen buiten de zon doorkomt. ,,Dan kan ik zo nog even snorkelen.”

Vroege Vogels

Vorige maand was Aaf Verkade te horen in het radioprogramma Vroege Vogels, in 2013 was ze al te zien in de televisievariant, waarvan ook onderwaterbeelden te zien zijn.