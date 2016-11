Gymnasiasten werken met topwetenschappers

LEIDEN - Leiden vormt vanaf zaterdag 5 november het decor van een groot internationaal uitwisselingsproject. Leerlingen van 16 en 17 jaar van het Stedelijk Gymnasium en het Bonaventuracollege en van gymnasia uit Brno, Pilsen en Ljubljana doen een week lang onderzoek samen met topwetenschappers. Vrijdag 11 november presenteren ze de resultaten in het Stedelijk Gymnasium aan de Fruinlaan.

Door Janneke Dijke - 3-11-2016, 15:54 (Update 3-11-2016, 15:54)

De vijf scholen werken al langere tijd op afstand met elkaar samen volgens de methode Design Thinking. Hierbij proberen mensen op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen. Dit in tegenstelling tot de analytische manier van werken, waarbij een probleem eerst uitgebreid wordt onderzocht.

Tijdens de onderzoeksweek houdt een groep jongeren zich bezig met biodiversiteit, samen met Marco Roos van Naturalis. Anderen buigen zich met Vincent Icke van de Universiteit Leiden over zwaartekracht en relativiteitstheorie, of met Beerend Hierck van het LUMC over embryologie en stamceltechnologie. Het project is onderdeel van de Leidse Aanpak, om slimmere leerlingen extra uitdaging te bieden.