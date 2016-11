Internaat verkoopt ’meuk’

foto Leidsch Dagblad De ’oude meuk’ in de boerderij.

OEGSTGEEST - Wie op zoek is naar een goedkope elektrische gitaar met versterker, een nog perfect werkende grasmaaier of een letterbak, kan wellicht iets overkopen van Bouwlust Internaat. Het internaat houdt zaterdag een boedelverkoop om honderden artikelen te verkopen die niet meer nodig zijn na de verhuizing naar Den Haag.

Door Ivy Grootendorst - 4-11-2016, 7:08 (Update 4-11-2016, 7:08)

Door de aanleg van de Rijnlandroute moest het internaat voor expat-kinderen verhuizen. In de zomervakantie zijn ze van de grote boerderij aan de Rhijnhofweg in Oegstgeest verhuisd naar een kleiner herenhuis in...