Studentencomplex ontruimd door brand in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een studentencomplex aan het Flanorpad in Leiden is donderdag ontruimd in verband met een brandje. De brand was vermoedelijk ontstaan door een brandende sigaret.

Door Jan Balk - 3-11-2016, 16:48 (Update 3-11-2016, 17:58)

De brandweer trof het brandje aan onder de trap.

Het vuur was snel onder controle.